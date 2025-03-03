Саммит инвесторов в Индии закончился дракой из-за еды
Участники Global Investors Summit 2025, в котором участвовал премьер-министр Индии Нарендра Моди, подрались из-за еды во время обеденного перерыва. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Международный саммит прошел накануне в индийском городе Мадхья-Прадеш. В нем приняли участие инвесторы из 60 стран, ведущие промышленники, включая Гаутама Адани (индийский миллиардер, основатель и председатель Adani Group).
В рамках мероприятия были запланированы выступления ряда известных спикеров, дискуссии, обмен опытом.
Во время перерыва участники саммита направились в ресторан бизнес-центра, устроили в нем давку, сломали декорации.
На кадрах видео инвесторы хватают тарелки, блюда, отталкивают друг друга от пластиковых контейнеров. Сотрудники ресторана, в свою очередь, пытаются навести порядок, спасают инвентарь и тарелки.
Ранее сообщалось, что индийские политики и активисты раскритиковали организаторов встречи глав государств — членов «Большой двадцатки» (G20) на саммите в Нью-Дели. Они назвали церемонию приветствия гостей «болливудской».