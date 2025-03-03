Эрдоган: решение по Украине не может быть принято без Москвы и Киева

Решение по урегулированию конфликта на Украине не может быть принято без участия как Москвы, так и Киева.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Хотя мы и продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, мы считаем, что возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины», — цитирует его ТАСС.

Ранее он допустил, что справедливый и прочный мир между Россией и Украиной возможен.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время официального визита в Турцию заявила, что Владимир Зеленский, в отличие от России, отказывался от мирных инициатив Эрдогана.