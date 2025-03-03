Трамп может приостановить военную помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп проведет 3 марта совещание по урегулированию конфликта на Украине, включая возможную остановку военной помощи. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что совещание запланировано на вечер понедельника.

«Встреча будет посвящена дальнейшим действиям США в отношении конфликта на Украине, включая возможную приостановку военной помощи», — говорится в тексте.

Трамп отказался мириться с "худшим" заявлением Зеленского

Ранее бывший руководитель аппарата главы Пентагона Келли Магсамен заявил, что прекращение США военных поставок Киеву парализует Украину в течение нескольких недель.

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако сделка была отменена после произошедшей между ним и Трампом перепалки в Белом доме. В частности, президент США обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он «не готов к мирному соглашению».