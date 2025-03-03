Фицо пригрозил отомстить Украине за отказ от транзита российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул на возможность блокировки саммита Евросоюза по украинской поддержке, который должен состояться 6 марта. Он отметил, что такое решение может быть принято, если Украина не возобновит транзит российской нефти через свою страну.

«Может случиться так, что я заблокирую [саммит] относительно масштабной финансовой и военной помощи Украине», — сказал Фицо.

Белый дом обратился с призывом к Украине

До этого он требовал от ЕС, что те призвали Киев возобновить транзит. Премьер Словакии также открыто заявил, что Украина вредит европейским странам.

В начале года Украина прекратила транспортировку российского газа из-за окончания действия контракта. После этого Фицо экстренно направился в Россию для переговоров с президентом страны Владимиром Путиным по обсуждению судьбы дальнейших поставок.