Трамп отказался мириться с "худшим" заявлением Зеленского

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможных сроках окончания конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинский лидер заявил, что до окончания противостояния на Украине «ещё очень и очень далеко».

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский. И Америка больше не будет с этим мириться!», — подчеркнул Трамп.

Стало известно, зачем Зеленский понадобился Европе

Ранее сообщалось, что президент США в ближайшее время встречу по поводу урегулирования украинского кризиса. На ней, в частности, будет поднят вопрос о приостановке военной помощи.