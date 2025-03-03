Поляки чувствуют усталость и разочарование из-за того, что около 1 млн молодых украинцев ведут богатый образ жизни на территории Европе. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на 10-м Европейском конгрессе органов местного самоуправления в городе Миколайки.

"Однако я понимаю, что появляется усталость и разочарование, особенно тогда, когда видишь десятки, сотни тысяч и даже более миллиона молодых украинцев, которые ездят по Европе на самых лучших машинах и проводят выходные в пятизвездочных отелях. Разочарование есть, я не боюсь это сказать", - сказал глава польского оборонного ведомства, его слова приводит Минобороны республики в X.

Тем не менее министр отметил необходимость продолжить военную помощь Киеву.

В Польше проживает около 1 млн граждан Украины, перебравшихся туда с февраля 2022 года. Варшава предоставила им специальный статус и различные льготы.