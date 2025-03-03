Названо условие возобновления переговоров Трампа и Зеленского

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возобновятся, когда последний публично извинится за свое поведение в Белом доме. Об этом заявил советник администрации американского главы по нацбезопасности Майк Уолтц, передает РБК.

Он отметил, что США «должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах».

«Я думаю, мы не просим слишком много», — добавил Уолтц.

Он указал, что США «щедро поддерживали Украину», но нельзя «бесконечно» вести боевые действия. По словам советника Белого дома по нацбезопасности, ситуация в Овальном кабинете показала, что Зеленский «совсем не готов говорить о мире», однако «время не на его стороне».

«Терпение американцев не бесконечно, их кошельки не бездонны, и столь же не безграничны наши склады боеприпасов», — подчеркнул он.

Также Уольц прокомментировал сорванное подписание соглашения с Украиной по редкоземельным ресурсам. Он считает, что сделка могла бы объединить Киев и Вашингтон экономически «на поколение», но произошедшей перепалкой Зеленский оказал своей стране «медвежью услугу».

Ранее Зеленский отказался признавать свою вину за недавнюю перепалку в Белом доме, заявив, что все еще рассчитывает на подписание соглашения с США.

Напомним, что 28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки о редкоземельных металлах. Однако подписание соглашения было отменено после произошедшей между ним и Трампом перепалки в Белом доме. В частности, президент США обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он не готов к мирному урегулированию конфликта.