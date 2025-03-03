Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в Палате общин заявил, что Россия представляет угрозу воздушному и морскому пространству Великобритании.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Россия представляет угрозу нашему морю и небу», — подчеркнул Кир Стармер в своём выступлении в Палате общин.

Стармер анонсировал отправку войск Британии на Украину

Ранее Responsible Statecraft сообщал, что план Стармера по Киеву сделает Европу более зависимой от Вашингтона.