Американист рассказал о способе примирения для Трампа и Зеленского

Американист Павел Дубравский рассказал о том, как могут помириться президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Лента.ру».

Согласно мнению Дубравского, Трамп может простить Зеленского, если последний принесет свои публичные извинения. При этом эксперт считает, что американский лидер даже оставил «определенный люфт» для маневра Зеленскому — это может помочь политикам оставить конфликт позади, если украинский лидер принесет публичные извинения.

«Но ключевой момент, на который стоит обратить внимание, — это заявление Трампа о готовности вернуться к диалогу с Украиной, но только при условии, что Зеленский принесет публичные извинения за произошедшее. <...> Я думаю, что Трамп все еще ждет от Зеленского извинений. Однако тот выбрал иную стратегию. Он выразил десятки благодарностей американскому народу и европейским союзникам, но от своих принципиальных позиций не отступил ни на шаг», — заявил Дубравский.

Как добавил эксперт, Трамп «умеет прощать», даже если его репутации был нанесен ущерб.

Напомним, что 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая переросла в перепалку между политиками. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, без подписания соглашения по редкоземельным металлам, ради которого он и приехал в США.