Глава МИД Японии отреагировал на запрет на въезд в Россию

Глава МИД Японии Такэси Ивая, которому наряду с еще восемью гражданами Японии в качестве ответной меры был закрыт въезд в РФ, считает этот шаг Москвы неприемлемым.

При этом, по его мнению, необходимо поддерживать коммуникацию с российской стороной.

"Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию", - сказал он, повторив позицию Токио о том, что изначальной причиной японских мер против РФ стала ситуация на Украине.

По его словам, японская сторона в скором времени планирует сделать представление России с выражением сожаления в этой связи.

Япония ужесточила риторику по претензиям на Курилы

Вместе с тем, Ивая отметил важность поддержания коммуникации с российской стороной.

"Отношения между Японией и Россией в настоящее время находятся в сложном состоянии, однако существует много вопросов, требующих решения, особенно между дипломатическими ведомствами, поэтому есть вещи, по которым необходима коммуникация с Россией", - сказал он. "С этой точки зрения я считаю прискорбным тот факт, что мне запрещен въезд [в Россию]. <...> Мы бы хотели продолжать коммуникацию с российской стороной, чтобы надлежащим образом управлять нашими двусторонними отношениями", - добавил Ивая.

3 марта МИД РФ объявил, что в качестве ответной меры на санкционную политику Японии закрывает въезд девяти гражданам этой страны. Среди них оказались Ивая, посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, бывший посол на Украине Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара, глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага, а также президенты компаний IHI Corporation, Isuzu Motors Limited, Prodrone и Cyberdyne.