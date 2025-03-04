В Раде потребовали начать процедуру импичмента Зеленского

Депутат Рады Дубинский направил спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку обращение с призывом инициировать процедуру импичмента украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Основанием для такого требования нардеп назвал провал украинского лидера в Белом доме, из-за которого Киев потерял безусловную поддержку Вашингтона. По словам Дубинского, провальные переговоры стали результатом «некомпетентного управления страной, разрушительной внешней политики, репрессий против оппозиции и узурпации власти».

Верховная Рада выступила с заявлением о Трампе

Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.