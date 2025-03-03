Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования пострадавшим в Мангейме.

«Снова мы скорбим вместе с Мангеймом. Снова мы скорбим вместе с семьями жертв бессмысленного акта насилия и переживаем за раненых», — написал Шольц в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в наезде на людей в Мангейме, предположительно, является гражданином Германии и действовал в одиночку. Он задержан.

Третьего марта автомобиль въехал в толпу в Мангейме в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Погибли по меньшей мере два человека, 25 пострадали.