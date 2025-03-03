Коэффициент рождаемости на Украине упал до исторического минимума

Уровень рождаемости на Украине упал до исторического минимума, общий коэффициент рождаемости с начала военного конфликта в стране составил 0,9.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

"У нас сегодня антирекорд по количеству родившихся детей на одну женщину. Международный показатель воспроизводства населения - это 2,2 ребенка на одну женщину детородного возраста. <…> На Украине же до начала <…> [военного конфликта] было 1,16, после - 0,9. По некоторым оценкам, это антирекорд вообще в истории нашей страны", - приводятся ее слова на сайте агентства Укринформ.

Она отметила, что население Украины стремительно стареет ввиду низкой рождаемости и внешней миграции украинцев и добавила, что за последние несколько лет средний возраст украинца вырос с 41 года до 45 лет.

"Сегодня соотношение только пенсионеров к работающим людям составляет 1:1. И это без учета получающих социальную помощь. Когда мы с вами достигнем своего пенсионного возраста, это соотношение будет, вероятно, уже гораздо ниже". - сказала она.

По оценке Украинского института будущего, общая численность населения Украины сократилась с 48,5 млн человек в 2001 году до 29 млн в 2023 году. При этом из-за старения, низкой рождаемости и массовой миграции демографическая пирамида страны перевернулась: на 9,5 млн трудоустроенных сейчас приходится 23 млн пенсионеров, детей и безработных.