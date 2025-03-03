План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по обеспечению безопасности на Украине сделает Европу более зависимой от Соединенных Штатов, пишет обозреватель Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft.

Ранее премьер Соединенного Королевства сообщил, что военному контингенту европейских стран, в случае ввода на Украину, все же потребуется поддержка США.

«После всех разговоров об «активизации» Европы в области безопасности и ее «самостоятельности», Старый Свет попадет в еще большую зависимость от Америки: если европейские войска угодят в переплет, спасения останется ждать лишь со стороны США (что уже происходило раньше)», — отметил эксперт.

По его мнению, попытки продвинуть положение о западном контингенте на Украине изначально обречены на неудачу. Кроме того, специально направлены на срыв мирных переговоров, поскольку Россия не допустит ввода войск других стран на украинскую территорию.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Лондоне прошел саммит европейских стран по Украине. Участники обсудили ситуацию в регионе, возможности усиления обороноспособности Европы.