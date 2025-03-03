Владимир Зеленский отметил, что не намерен обсуждать произошедший конфликт с президентом США Дональдом Трампом, который произошел в Белом Доме.

"Сам формат того, что случилось, я не считаю, что он принес что-то позитивное и дополнительное нам как партнерам. Я не хочу обсуждать, что произошло», - сказал украинский политик на пресс-конференции.

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Зеленский указал: «Я понимаю это. Я не хотел бы говорить о том, почему это произошло. Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить прочные отношения».

Он добавил: «Я уверен, что эта ситуация пройдет и впереди более важные вещи. И если мы все будем более конструктивными, то я думаю, нас ждет результат положительный результат - приближение мира в Украине».