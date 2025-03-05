Spiegel: Бербок не будет претендовать на пост председателя фракции "зеленых"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, полномочия которой истекут после формирования нового кабмина, не будет претендовать на пост сопредседателя фракции "зеленых" в Бундестаге (парламенте) ФРГ. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо Бербок участникам фракции.

Согласно его тексту, министр решила "по личным причинам на некоторое время уйти со сцены и не выдвигать свою кандидатуру на руководящую должность фракции в Бундестаге". Она уточнила, что продолжит работу в парламенте в качестве обычного депутата и не намерена претендовать на пост председателя какого-либо из комитетов Бундестага.

Бербок утверждала, что "отдала все <...> за годы интенсивной работы" в партии, в том числе на посту главы внешнеполитического ведомства ФРГ, и теперь хотела бы "позаботиться о семье".

Бербок вступила в партию "Союз 90"/"зеленые" в 2005 году. В 2009-2013 годах была сопредседателем партии в Бранденбурге (совместно с Бенджамином Рашке) и советником по внешней политике и безопасности в парламентской группе партии, занималась разработкой европейского направления внешнеполитической стратегии "зеленых". В 2009-2012 годах входила в руководство Европейской партии зеленых (европейское объединение экологических партий). В январе 2018 года на национальном съезде "зеленых" была избрана сопредседателем партии на федеральном уровне (вместе с Робертом Хабеком). Занимала этот пост до января 2022 года.