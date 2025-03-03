Советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News, что терпение и финансовые ресурсы США не безграничны.

«Время не на стороне того, чтобы вечно продолжать этот конфликт. Терпение американского народа не безгранично. Их кошельки не безграничны, и наши запасы и боеприпасы не безграничны, чтобы нам хватило на все виды непредвиденных обстоятельств по всему миру. Так что время говорить — сейчас», — сказал Уолтц, комментируя перепалку президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Глава Финляндии отреагировал на перепалку Зеленского с Трампом

Конфликт между американским и украинским главами произошел в Белом доме 28 февраля. Президент США упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его из-за отказа прекращать огонь. В результате украинская делегация покинула Белый дом, а сделка с США по редкоземельным металлам сорвалась.

3 марта в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин принял во внимание случившееся между Зеленским и Трампом в Белом доме. Там подчеркнули, что российская сторона еще раз убедилась в правоте российского лидера, который говорил о нежелании Киева начинать мирные переговоры.

Ранее в Финляндии сравнили склоку между Трампом и Зеленским с ссорой в браке.