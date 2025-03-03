Макрон рассказал о попытке отговорить Трампа от прекращения огня на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что сначала нужно установить перемирие на Украине "в небе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры", поскольку это "поддается контролю". Как он сказал в интервью газете Il Foglio, в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне он пытался убедить его "не нацеливаться на немедленное прекращение огня".

Французский лидер рассказал, что предложил Трампу пересмотреть свою позицию и не "ставить на немедленное прекращение огня, но добиваться перемирия в небе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры".

"Тем временем мы сосредоточимся на гарантиях безопасности. И под этим я имею в виду не только поддержку украинской армии, но и то, что мы, европейцы, готовы сделать на земле на Украине, чтобы гарантировать безопасность и Украины, и собственную. Но нужно, чтобы и американцы были готовы к гарантиям", - сказал Макрон.

Он утверждает, что угрозы безопасности Украины равносильны угрозам Европе. "Мы опасаемся, что прекращение огня, о котором договорятся США и Россия, не будет содержать фундаментальных гарантий".