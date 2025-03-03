Предсказан ответ России на план Макрона по Украине
Российская Федерация не примет план, выдвинутый президентом Франции Эммануэлем Макроном. Такой ответ Москвы на предложения французского лидера по Украине спрогнозировал российский политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон озвучил инициативу, состоящую из двух частей: первая — мораторий на обстрелы, вторая — ввод европейского миротворческого контингента.
Эксперт предположил, что РФ не будет прислушиваться к предложению главы французского государства по Украине, поскольку сочтет, что план направлен только на передышку в боевых действиях, чтобы бывшая советская республика могла получить новую партию боеприпасов. Кроме того, Марков указал на то, что Макрон в принципе не рассматривается в качестве человека, от которого могут исходить мирные инициативы.
Макрон пытался отговорить Трампа от немедленного перемирия по Украине
«Выдвинул план Макрон, а это лидер "партии войны". От него никаких идей Россия сейчас не примет, потому что Макрон лжец и враг», — резюмировал политолог.
В Лондоне 2 марта состоялся неформальный саммит лидеров ряда государств Европы для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Британский премьер Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться Соединенными Штатами.
28 февраля в Вашингтоне глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу. На переговорах присутствовал американский вице-президент Джей Ди Вэнс. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, его пресс-конференцию с Трампом отменили, подписание сделки по недрам сорвалось.