Российская Федерация не примет план, выдвинутый президентом Франции Эммануэлем Макроном. Такой ответ Москвы на предложения французского лидера по Украине спрогнозировал российский политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон озвучил инициативу, состоящую из двух частей: первая — мораторий на обстрелы, вторая — ввод европейского миротворческого контингента.

Эксперт предположил, что РФ не будет прислушиваться к предложению главы французского государства по Украине, поскольку сочтет, что план направлен только на передышку в боевых действиях, чтобы бывшая советская республика могла получить новую партию боеприпасов. Кроме того, Марков указал на то, что Макрон в принципе не рассматривается в качестве человека, от которого могут исходить мирные инициативы.

Макрон пытался отговорить Трампа от немедленного перемирия по Украине

«Выдвинул план Макрон, а это лидер "партии войны". От него никаких идей Россия сейчас не примет, потому что Макрон лжец и враг», — резюмировал политолог.

В Лондоне 2 марта состоялся неформальный саммит лидеров ряда государств Европы для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Британский премьер Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться Соединенными Штатами.

28 февраля в Вашингтоне глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу. На переговорах присутствовал американский вице-президент Джей Ди Вэнс. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, его пресс-конференцию с Трампом отменили, подписание сделки по недрам сорвалось.