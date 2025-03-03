Депутат нижней палаты российского парламента от Севастополя, член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик в интервью РИА Новости заявил, что Европейский союз и Великобритания решили слепить из главы киевского режима Владимира Зеленского символ своего сопротивления новой администрации США.

Евросоюзу нужно слепить символ своего сопротивления новой администрации Соединенных Штатов, и чтоб этого символа не было жаль, Зеленский - идеальный кандидат, котрый не боится крови и не жалеет народ, поделился своей точкой зрения депутат.

По его словам, глава киевского режима пребывает в эйфории от поддержки лидеров Евросоюза и Великобритании, что не дает ему возможность трезво взглянуть на происходящее вокруг и понять, что его просто натравливают против Соединенных Штатов, как в свое время использовали против Российской Федерации.

В Лондоне 2 марта состоялся неформальный саммит лидеров ряда государств Европы для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Британский Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться Соединенными Штатами.

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