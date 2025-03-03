Сырский прокомментировал гибель солдат ВСУ на полигоне после удара "Искандера"

Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил гибель украинских военных после удара ОТРК "Искандер" по полигону в Днепропетровской области. Соответствующий пост опубликован в его официальном Telegram-канале.

"В результате удара баллистической ракеты "Искандер-М" в кассетном снаряжении есть погибшие и раненые", - заявил он.

Как утверждает Сырский, для установления обстоятельств "трагедии" на месте удара работает комиссия во главе с начальником службы правопорядка ВСУ. По его словам, на время проведения расследования от службы отстранили командира попавшей под удар бригады и начальника полигона.

На Украине подтвердили удар по полигону в Днепропетровской области

В субботу Минобороны РФ сообщило об ударе "Искандером" по полигону ВСУ "Новомосковский" в Днепропетровской области. В результате прилета были уничтожены до 150 военных 157-й механизированной бригады, в том числе до 30 иностранных инструкторов.

Первоначально на Украине пытались скрыть произошедшее, об ударе и массовой гибели солдат ВСУ писали лишь несколько военных ресурсов, политиков и СМИ.

Сегодня утром командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый подтвердил "трагедию на полигоне", однако не назвал число погибших украинских военных и локацию удара. В командовании СВ ВСУ заявили о начавшейся "тщательной проверке и установлении всех обстоятельств происшествия".

Как заявляла депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, погибшие при ударе "Искандера" по полигону украинские военные были на построении.