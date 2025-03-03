В ООН обеспокоились политикой Трампа

Политика администрации президента США Дональда Трампа в сфере прав человека вызывает беспокойство.

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает Reuters.

«Мы пользовались двухпартийной поддержкой США в области прав человека на протяжении многих десятилетий (...) Сейчас я глубоко обеспокоен фундаментальным изменением направления, которое происходит как внутри страны, так и на международном уровне», — подчеркнул представитель ООН.

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Тюрк обеспокоился политикой США после решения Трампа выйти из Совета ООН по правам человека и указал на негативные последствия прекращения финансирования организации Вашингтоном. Он также обвинил администрацию Трампа в дискриминационной риторике и манипулировании.

Ранее американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск поддержал выход страны из НАТО и ООН. Маск ответил на запись одного из пользователей соцсети X о членстве Вашингтона в международных организациях.