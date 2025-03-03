Президент США Дональд Трамп оставил на своей странице в соцсети Truth Social загадочную надпись о своих планах.

Соцсеть Truth Social была создана по инициативе Трампа после того, как руководство ряда площадок заблокировало его аккаунты. На своей странице политик рассказывает о деятельности, задачах и идеях.

В офисе Зеленского после перепалки в Белом доме признали разворот политики США

«Завтрашний вечер будет великим. Я скажу все как есть», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что является единственным президентом, который «не отдал России ни одной пяди украинской земли».