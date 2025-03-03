Мерц назвал перепалку в Белом доме "спровоцированной эскалацией"

Лидер Христианско-демократического союза, возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не считает перепалку в Белом между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом спонтанной, а скорее "спровоцированной эскалацией".

Он подчеркнул при этом, что пока не сформировал окончательное мнение о случившемся.

"Я посмотрел видео [перепалки] в спокойной обстановке несколько раз. По моему мнению, это не спонтанная реакция на слова Зеленского, а, по всей очевидности, спровоцированная эскалация во время встречи в Белом доме. Обычно такие встречи под камеры длятся несколько минут, в этот раз было по-другому", - сказал Мерц на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, что он думает о произошедшем в Белом доме.

Он отметил, что был изумлен тоном обеих сторон.

"Это стоит в ряду событий последних недель и месяцев, среди которых выступление американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности, это последовательное поведение, которое мы видим со стороны Вашингтона. Я призываю нас готовиться к тому, что мы должны будем очень и очень много делать для собственной безопасности в следующие годы и десятилетия", - добавил Мерц.

Мерц несколько раз подчеркнул, что пока не сформировал окончательное мнение по инциденту и его последствиям.