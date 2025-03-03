В Швейцарии в течение уже нескольких недель ведутся переговоры по возобновлению работы трубопровода «Северный поток — 2», сообщает Bild со ссылкой на источники. По данным газеты, спецпосланник американского лидера по особым поручениям Ричард Гренелл уже несколько раз посещал страну, чтобы обсудить этот вопрос.

Возможная сделка предполагает посредничество США. Американские власти не будут принимать непосредственное участие в процессе восстановления работы газопровода. Но в сделке будут участвовать инвесторы из Соединенных штатов.

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Официального подтверждения информации нет. В правительственных кругах ФРГ изданию сообщили, что ничего не знают о встречах Гренелла в Швейцарии. Спецпосланник США также не подтвердил свое участие в переговорах.

Ранее депутат Светлана Журова заявила, что Россия не нуждается в потенциальном посредничестве США в переговорах по возобновлению работы «Северного потока — 2» со странами Западной Европы. Парламентарий отметила, что именно европейцы, прежде всего, заинтересованы в расследовании подрыва газопровода. Парламентарий напомнила, что именно Западная Европа понесла потери от подрыва «Северного потока — 2», в том числе и экономические.