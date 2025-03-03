На Западе призвали США не верить Зеленскому

Владимир Зеленский притворяется, что он плохо понимает английский язык, ему не стоит верить. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, пишет РИА Новости.

Таким образом эксперт прокомментировал скандал в Белом доме во время визита Зеленского в США.

«Может показаться, что он не понял, что вы [президент и вице-президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс] ему сказали. Он недостаточно хорошо владеет английским. Но он понял. Он пытается вас разыграть», - написал Золтан Кошкович в социальной сети Х.

28 февраля Зеленский и Трамп должны были подписать в Белом доме соглашение по украинским минеральным ресурсам. Однако визит украинского политика закончился публичной перепалкой с президентом США, которая велась на английском языке.

В ходе встречи Зеленский начал критиковать руководство России и выступил против компромиссов с Москвой. Трамп в ответ сказал Зеленскому, что тот «находится не в лучшем положении» и обвинил его в неуважении к США. В итоге церемония была отменена, как и запланированная пресс-конференция, и Зеленский покинул Белый дом.

После перепалки с президентом США Зеленского поддержали многие европейские лидеры. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Зеленского быть «сильным, смелым и бесстрашным», подчеркнув, что он «никогда не будет одиноким».