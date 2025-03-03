Пока вы не уснули: Зеленский о новой встрече с Трампом и причины продолжения СВО

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Зеленский назвал условие для повторной встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с американским лидером Дональдом Трампом, если тот пригласит его «для решения реальных проблем». Его слова приводит Bloobmberg.

«Мы достойны равноправного диалога.... [Если президент США пригласит] для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду», — сказал Зеленский.

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Песков рассказал о причинах продолжения СВО

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) для достижения целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Российская сторона продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала», — пояснил он.

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В ООН обеспокоились политикой Трампа

Политика администрации президента США Дональда Трампа в сфере прав человека вызывает беспокойство. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает Reuters.

«Мы пользовались двухпартийной поддержкой США в области прав человека на протяжении многих десятилетий (...) Сейчас я глубоко обеспокоен фундаментальным изменением направления, которое происходит как внутри страны, так и на международном уровне», — подчеркнул представитель ООН.

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Венгрия заблокировала документ о военной помощи Киеву

Венгрия на встрече послов ЕС в пятницу заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Украине. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, Будапешт в пятницу "отклонил проект документа по Украине, содержащий формулировки о гарантиях безопасности, которые сообщество может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи".

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В России начал действовать новый порядок сделок с землей

С 1 марта изменился порядок сделок с землей: теперь земельный участок нельзя поставить на кадастровый учет, если сведения о его границах отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Также без сведений о границах участка нельзя поставить на кадастровый учет любые постройки или зарегистрировать права на них. Новое правило распространяется на все типы земельных участков, пишет РБК со ссылкой на Росреестр.

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В Кремле отреагировали на перепалку Трампа и Зеленского в Белом доме

Перепалка президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме является беспрецедентным событием и показывает стремление Киева к продолжению военных действий. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Каллас объяснила нежелание Европы использовать российские активы

В Европе не поддерживают использование замороженных российских активов из-за различных рисков. Так нежелание потратить российские средства объяснила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова приводит CBS.

По мнению бывшего премьера Эстонии, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных денег, и у них на то есть несколько доводов.

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В Госдуме предложили дать россиянам два новых выходных дня

© DPA/TACC

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) выступил за установление дополнительных выходных дней в честь Пасхи и дня Святой Троицы. С соответствующей инициативой он обратился к главам всех регионов России, передает РИА Новости.

Гусев отметил, что подобная мера будет способствовать поддержке православных христиан, сохранению исторических и духовных традиций, отраженных в Конституции РФ. Кроме того, это решение укрепит институт семьи и традиционные ценности, полагает депутат.

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Автомобиль въехал в толпу людей в немецком городе

© Соцсети

В городе Мангейме на западе Германии автомобиль совершил наезд на людей. В результате происшествия погиб как минимум один человек, сообщило издание Mannheimer Morgen.

По предварительной информации, инцидент произошел в районе Парадеплатц. На место ЧП направились спасательные службы. Сотрудники городского управления внутренних дел настоятельно рекомендуют гражданам не посещать центральные районы города.

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Карпин раскрыл реальную причину своего ухода из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл причину своего ухода из «Ростова». Он покинул пост наставника южного клуба в конце февраля 2024 года.

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