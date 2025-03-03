Стубб посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после перепалки в Белом доме должны поступить как финны: успокоиться, сходить в сауну и потом снова заняться переговорами.

Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб.

"Иногда публичная дипломатия не работает, но в такой ситуации нужно поступить как финн. Сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол переговоров", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

По словам Стубба, Трамп и Зеленский должны провести новый раунд переговоров по украинскому урегулированию и подписать соглашение по редкоземельным металлам. Такое соглашение, считает президент Финляндии, может стать "переломным моментом в большей сделке, [ведущей] в сторону прекращения огня и мирных переговоров".

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. В ходе беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, и Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Во время визита Зеленского в США и после переговоров с Трампом должно было состояться подписание соглашения по минералам. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, решение об отмене церемонии принял американский лидер.