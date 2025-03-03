Президент Финляндии Александр Стубб сравнил перепалку между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме с ссорой в браке.

Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь, но вам нужно выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше», — порассуждал Стубб.

28 февраля Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме, на которой присутствовал Вэнс, заявил, что с РФ нельзя договариваться дипломатически. В ответ на это Вэнс указал, что США понимают, что нужно делать. Украинский лидер отметил, что Вэнс еще не был на Украине и не понимает уровня проблем. В ответ вице-президент призвал его проявлять больше уважения к стране, которая помогает украинским гражданам.

При этом Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.