СМИ: Орбан обсудил с Трампом по телефону конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило интернет-издание Index со ссылкой на свои источники в американском посольстве в Будапеште.

По их словам, беседа Орбана с Трампом состоялась в воскресенье вечером. Официально стороны о ней пока не сообщали.

Издание Index обратило внимание, что разговор происходил после встречи Трампа с Владимиром Зеленским, состоявшейся 28 февраля в Белом доме. Между участниками той встречи, транслировавшейся в прямом телеэфире, возник спор на повышенных тонах, превратившийся в публичную перепалку, после которой Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Сразу после этого Орбан выступил в поддержку Трампа, заявив, что на встрече с Зеленским он отстаивал дело мира. "Сильные люди заключают мир, слабые развязывают войну", - написал венгерский премьер в Х.