Названо число украинских беженцев, не желающих уезжать из Германии

Более половины проживающих в Германии беженцев с Украины не хотят возвращаться на родину. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на данные опроса, проведенного Федеральным агентством по трудоустройству, Федеральным ведомством по вопросам миграции и беженцев и Немецким институтом экономических исследований.

Результаты исследования показали, что 59% украинских беженцев, приехавших в ФРГ с конца февраля по конец мая 2022 года, заявили, что не хотят возвращаться на Украину. Среди тех, кто прибыл позже, этот показатель составляет 69%. Девять из десяти респондентов отметили, что пока продолжается конфликт, они в любом случае не вернутся на Украину. При этом социологи выяснили, что чем дольше украинцы остаются в Германии и обосновываются там, тем меньше им хочется уезжать.

Опрос проводился с июля 2023 по январь 2024 года, в нем приняли участие 3 403 украинца, проживающих в ФРГ.

Число граждан Украины, прибывших в Германию с февраля 2022 года, составляет более 1,2 млн человек. В отличие от соискателей убежища из других стран, украинцы в Германии обладают особым статусом и получают гражданские пособия (B rgergeld, "бюргергельд"). По данным немецких властей, около 700 тыс. украинцев в ФРГ получают "бюргергельд", из них примерно 480 тыс. находятся в трудоспособном возрасте.

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Этот вид помощи обычно полагается гражданам Германии и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении. Преимуществом B rgergeld, помимо того, что его размер выше стандартной материальной помощи беженцу, является то, что получатели такого пособия имеют право сразу же посещать языковые курсы, работать, пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости. Как правило, "бюргергельд" начисляются до тех пор, пока соискатель, предварительно зарегистрировавшийся на бирже труда, не найдет новую работу. Также пособие подразумевает доступ ко всем медицинским услугам, страховые взносы оплачивает государство.