Немецкий политик заявил, что Мерц хочет продлить украинский конфликт

Глава блока ХДС/ХСС, победившего на парламентских выборах в Германии, Фридрих Мерц не хочет завершения украинского конфликта, считает руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

© Газета.Ru

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Очевидно, что Мерц, как Макрон и Стармер, хочет продлить конфликт на Украине и удвоить расходы на вооружение до €200 млрд», — высказался Нимайер.

На его взгляд, ситуация в Германии схожа с той, которая сложилась в начале XX века. Тогда социал-демократы также ратовали на выделение кредита для немецких властей, чтобы вести Первую мировую войну.

Мерц выступил с жестким заявлением по США и НАТО

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который, вероятнее всего, станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики.

Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким».