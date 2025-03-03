Молдавия ведет переговоры с США о сохранении программ USAID

Власти Молдавии ведут переговоры с США о сохранении программ Агентства по международному развитию USAID, которые были приостановлены.

Об этом заявила президент Майя Санду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Евросовета Антониу Коштой.

"Мы продолжим обсуждать с США проекты USAID на предмет, сможем ли их сохранить, а если нет, то, очевидно, обсудим с другими партнерами, как можем их продолжить. Чрезвычайно важной для нас была программа по энергетике", - сказала Санду.

Она также отметила важность финансирования со стороны США и ЕС расходов Молдавии на оборону.

"Расходы на оборону заложены в бюджете, он одобрен. Мы благодарны, что ЕС поддерживает нас в укреплении безопасности", - добавила она.

В октябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Молдавию перед проведением президентских выборов и референдума по членству в ЕС, на совместной пресс-конференции с Санду пообещала Кишиневу €1,8 млрд инвестиций при сохранении евроинтеграционного пути.