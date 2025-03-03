Политик Филиппо: мир на Украине возможен только после отставки Зеленского
Установление мира на Украине возможно только после отставки Владимира Зеленского, считает глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Путь к миру лежит через уход Зеленского», — написал он в соцсети X.
До этого Флориан Филиппо назвал безумием позицию французского президента Эмануэля Макрона по отправке войск на Украину.
Макрон недавно заявил, что многие страны ЕС и вне блока готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после подписания мирного соглашения.