Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль предположила, что Владимир Зеленский совершил свой последний визит в Вашингтон, и на следующих переговорах Украину будут представлять военные.

«По моим ощущениям, это был последний визит Зеленского в Вашингтон», – отметила Кнайсль, передает ТАСС .

Она также напомнила, что недавно в Верховной раде прошло голосование, которое Зеленский фактически проиграл, что, возможно, влияет на его политическую устойчивость.

По ее словам, с юридической точки зрения Зеленский с мая прошлого года больше не является президентом. Согласно конституции Украины, его мандат перешел к спикеру парламента, и Зеленский потерял поддержку парламента.

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Кнайсль предположила, что на следующем этапе переговоров придется общаться с военными, поскольку новое украинское правительство не сформируется быстро. Она подчеркнула, что на данном этапе речь идет о решении множества технических, прежде всего военных, вопросов, которые будут обсуждаться военными представителями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что перепалка между главами США и Украины в Вашингтоне подтвердила правоту президента России Владимира Путина о нежелании Киева проводить переговоры.

Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что президент США лично убедился в токсичности и недоговороспособности Владимира Зеленского.