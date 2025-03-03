В Абхазии решил подать в отставку исполняющий обязанности премьера

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба объявил, что подает в отставку.

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Об этом сообщает ТАСС.

«Моя миссия выполнена. Я подал в отставку с поста исполняющего обязанности премьер-министра в связи с окончанием избирательной кампании», — отметил он.

В Абхазии 1 марта состоялся второй тур выборов президента республики. По результатам голосования победу одержал Бадра Гунба, с 19 ноября 2024 года исполнявший обязанности главы государства.

Ранее с победой на выборах Бадру Гунба поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер выразил уверенность, что дружественные, союзнические отношения с Абхазией будут укрепляться и дальше.