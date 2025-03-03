Бывший премьер Польши назвал разговоры о единении в Европе утопией

Разговоры о полном единении в Европе представляют собой утопию.

Об этом заявил в беседе с порталом Onet бывший премьер Польши Лешек Миллер, комментируя итоги прошедшей накануне в Лондоне встречи лидеров европейских стран.

"Говорить о полном единении [в Европе] - это утопия", - сказал Миллер. "Евросоюз, состоящий из 27 разнородных государств, не способен единогласно присоединиться к стратегиям, которые были представлены, например, во время последнего саммита в Лондоне", - пояснил он.

Кроме того, по мнению бывшего польского премьера, любые европейские инициативы по мирному урегулированию на Украине в большей степени зависят от взаимодействия с США, без этого они останутся лишь проектами.

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам европейского саммита в Лондоне заявил о формировании "коалиции желающих" защищать будущее мирное соглашение по Украине. Британский премьер сообщил, что Великобритания и Франция вместе с властями в Киеве начнут работать над планом по прекращению боевых действий, а затем представят его Соединенным Штатам. Ряд стран Европы, указал он, намерены присоединиться к этим усилиям. Стармер признал, что не все европейские страны готовы принять участие в реализации этого плана и что Европа не сможет обойтись без помощи США.