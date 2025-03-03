Макрон пытался отговорить Трампа от немедленного перемирия по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил президенту США Дональду Трампу пересмотреть его позицию по немедленному прекращению огня на Украине.
Об этом сообщает итальянская газета Foglio.
«То есть не стремиться к немедленному прекращению огня, а скорее к перемирию на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры», — заявил президент Франции в интервью газете.
Bloomberg: Британия и Франция не согласовали перемирие на Украине
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Макрона о возможном возобновлении диалога с Владимиром Путиным.