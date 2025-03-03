ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов
Центризбирком Абхазии утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых победу во втором туре одержал политик Бадра Гунба. Об этом пишет ТАСС.
«ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта утвердил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия», - сообщили в Центризбиркоме.
Досрочные выборы президента были назначены в Абхазии после отставки Аслана Бжании осенью 2024 года на фоне острого внутриполитического кризиса. Обязанности главы государства были возложены на вице-президента Бадру Гунбу.
15 февраля состоялся первый тур голосования, в ходе которого больше всего голосов набрали Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Второй тур прошел 1 марта. По предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии. Явка составила почти 70%. Проголосовали 100 412 граждан Абхазии. Из них 2065 высказались против всех.