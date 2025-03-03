Лукашенко счел невозможным прощение выступивших против государства чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит возможности для прощения чиновников, выступивших против государства.

"Мы пережили с вами этот период. Надо уметь прощать. Надо уметь. Если это возможно. Но если человек нарушил, преступил закон, сознательно это сделал, какое тут может быть прощение?" - заметил Лукашенко, производя кадровые назначения членов правительства.

Его слова приводит агентство БелТА.

"Я это говорю в этом кругу потому, что ну как можно простить публичных людей? Все публичные люди - здравоохранение, образование, СМИ, культура, спорт. Все публичные", - сказал Лукашенко. "И если вы нарушили где-то порядок, закон, если вы выступали против государства, это ж видел весь народ. Вы - публичные люди", - предупредил белорусский президент.

Так он прокомментировал позицию некоторых министров, которые считают возможным сохранение профессиональных кадров, преступивших закон.