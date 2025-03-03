Обзор иноСМИ: борьба за российские акции и «неизбежный крах Зеленского»

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Bloomberg: советники Трампа выступают за отставку Зеленского

Советники президента США Дональда Трампа настаивают, что для завершения украинского кризиса необходима отставка Владимира Зеленского, сообщает Bloomberg. На фоне этого европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Италии Джорджу Мелони и премьера Британии Кира Стармера, пытаются наладить диалог между Трампом и Зеленским.

Лидеры Европы использовали экстренный саммит по безопасности, прошедший на выходных в Лондоне, чтобы продемонстрировать широкую поддержку Украины. Однако за кулисами саммита они изо всех сил пытались вернуть Зеленского за стол переговоров с Трампом, подчеркивает Bloomberg. Главы стран ЕС и Британии считают, что Трамп и Зеленский все еще могут подписать сделку по природным ресурсам. Как отмечает агентство, Европа спешит разработать «план спасения Зеленского».

«Иностранные инвесторы начали бороться за российские акции»

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе продлил санкции, введенные против России в 2014, 2018 и 2022 годах, еще на год. Несмотря на это, на рынках уже некоторое время циркулируют предположения, что до возвращения доступа на российские биржи осталось всего через несколько недель, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Экономисты отмечают, что сами по себе слухи об отмене части санкций уже приводят к росту спроса на акции российских корпораций или международных компаний, имеющих связи с Россией. Многие инвесторы «находятся на стартовой позиции». К американским экспертам по ценным бумагам начали обращаться клиенты со всего мира с вопросом, как они могут вести торговлю на российских рынках. На Гонконгской фондовой бирже так быстро скупают акции российского алюминиевого гиганта Rusal International PJSC, что только за февраль их цена выросла примерно на 75 процентов. Кроме того, инвесторы подняли цену акций австрийского банка Raiffeisen Bank International AG с филиалом в Москве примерно на 35 процентов.

«Кошмар Европы стал явью: ЕС придется противостоять Путину без США»

Европейские лидеры сталкиваются с наихудшим сценарием развития событий - вероятно, им действительно придется противостоять «воинственной России» в одиночку, пишет Bloomberg. Когда в начале этой недели США вместе с Россией и Северной Кореей проголосовали против резолюции ООН, осуждающей Москву, некоторые европейские чиновники поняли, что трансатлантические отношения находятся в глубоком кризисе.

Затем лидеры ЕС «с ужасом наблюдали», как президент США Дональд Трамп устроил Владимиру Зеленскому публичную взбучку в Овальном кабинете. Тогда в Европе поняли, что «что-то сломалось». Конфликт между Зеленским и Трампом показал многим европейцам, что в их отношениях с Вашингтоном произошел критический сбой, подчеркивает Bloomberg. Сразу несколько чиновников, обычно хранивших самообладание, в комментарии агентству могли лишь «изливать безотчетный гнев». Они поняли, что ценности, связывавшие их с США после окончания Второй мировой войны, перестали быть общими. В то же время Трамп поставил европейцев в положение выбора между США и Украиной, подчеркнули несколько чиновников. По их мнению, большинство стран ЕС выберут Украину, так как это «принципиальный вопрос».

«Катастрофа в Овальном кабинете» усилила страх, что США могут прекратить поддержку Украины, и сомнения, что Европа способна заполнить образовавшуюся брешь, пишет британское издание The Economist. Один бывший дипломат заявил, что «крах Зеленского теперь неизбежен».

По словам собеседника издания, Зеленский не просто стал неудобен своим упрямством - «его, по сути, ненавидят» и президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп. По мнению экс-дипломата, им обоим нужен кто-то более сговорчивый во главе Украины. По данным The Economist, чрезвычайно жесткий подход Трампа к Зеленскому ошарашил чиновников в Киеве. Они не питали иллюзий по поводу Трампа, но рассчитывали на оттепель в отношениях благодаря сделке по полезным ископаемым. Теперь украинские стратеги задаются вопросом, был ли конфликт Трампа с Зеленским «тщательной подготовленной засадой» или вышедшими из-под контроля эмоциями и амбициями.

«Китай нанесет удар по сельскому хозяйству США»

Китай готовит контрмеры в ответ на новые 10-процентные пошлины США, которые должны вступить в силу 4 марта, пишет китайская газета Global Times. Скорее всего, под удар попадет американский сельскохозяйственный экспорт и продовольственные товары США.

Анонимный источник газеты заявил, что контрмеры могут включать как тарифы, так и «ряд нетарифных мер». Китай остается крупнейшим рынком сбыта для сельскохозяйственной продукции США, несмотря на снижение импорта с 2018 года, когда Пекин ввел пошлины до 25 процентов на американские соевые бобы, говядину, свинину, пшеницу, кукурузу и сорго в ответ на пошлины на китайские товары, введенные Трампом. Аналитики говорят, что Пекин все еще надеется договориться о перемирии с администрацией Трампа, однако пока нет никаких признаков торговых переговоров, и перспективы сближения становятся все менее вероятными.