Зеленскому предложили сделать козлом отпущения своего соратника

Европейские чиновники предлагают главе киевского режима Владимиру Зеленскому ради примирения с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом возложить вину за разлад на кого-нибудь из своих соратников, например главу Офиса Андрея Ермака, сообщает Semafor.

При этом чиновники в Европе не уверены, что нужно Белому дому для восстановления отношений с Киевом, поделились подробностями авторы публикации.

Другой европейский чиновник предположил, что Зеленскому необходимо пойти на некую уступку или путем публичного принесения извинений, или принесения в жертву "козла отпущения", например, Андрея Ермака, который вызвал недовольство у команды президента США Дональда Трампа, говорится в материале.

Зеленский выразил желание подписать сделку по украинским ресурсам с США

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По информации телеканала Fox News, хозяин Белого дома "вышвырнул" Зеленского из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по недрам между США и Украиной было отменено.

Телеканал CBS News со ссылкой на сведения от высокопоставленных источников в окружении Трампа сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи бывшей советской республике. Подчеркивалось, что чиновники в Киеве после инцидента впали в отчаяние и добиваются от Вашингтона возвращения к обсуждению, но безрезультатно, так как Трамп общаться с Зеленским сейчас не хочет.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в понедельник назвал перепалку Дональда Трампа и Владимира Зеленского беспрецедентным событием.