В Азербайджане обвинили Иран в развязывании нарковойны

Депутат парламента Азербайджана (Милли Меджлис) Хикмет Бабаоглу обвинил Иран в нарковойне против Баку. Об этом пишет Minval в Telegram-канале.

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По его словам, Иран систематически ввозит наркотики на территорию Азербайджана. Он назвал это «опиумной войной», отсылая на конфликты XIX века между Западом и Китаем. Депутат отметил, что из России контрабанда наркотиков встречается редко, в отличие от Ирана.

Бабаоглу отметил, что элементом такого рода «тихой войны» является распространение энергетиков, которые наносят «ущерб генофонду нации».

Ранее МИД Азербайджана заявили о незаинтересованности Франции в мире на Южном Кавказе. Так в Баку отреагировали на слова французского посла в Армении Оливье Декотиньи об установлении контроля Азербайджана над Карабахским регионом.