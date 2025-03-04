Запад стремится «натравить Турцию на Россию» посредством конфликта на Украине. С такой оценкой развития отношений Москвы и Анкары выступил колумнист турецкой газеты Milliyet Зафер Шахин.

«Их попытка из-за Украины пока не удалась… За последние 10 лет они предприняли три известных шага, чтобы натравить Турцию на Россию: сбитый российский самолет в Сирии в 2015 году, убийство российского посла в Анкаре в 2016 году, открытая поддержка альянса против Эрдогана на предвыборной гонке в 2023 году», — говорится в сообщении издания.

4 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что конкретных договоренностей, которые касаются визита в Турцию российского президента Владимира Путина, пока нет.

Стало известно, какое предложение Эрдоган передал Путину

Песков указал на недавний чрезвычайно успешный визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Турцию. Он также отметил продуктивные контакты на уровне министров иностранных дел двух стран.

Он сообщил, что в настоящее время есть действующее приглашение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану посетить Россию, а Путину — Турцию. Однако конкретные даты пока не установлены.