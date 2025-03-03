Каллас отвергла слова Трампа о целях создания ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отвергла слова американского президента Дональда Трампа о том, что европейское объединение было создано для того, чтобы пользоваться США.

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"Европа - мирный проект. Он был создан с целью того, чтобы между членами Европейского союза не было войн, и их действительно не было", - сказала она в эфире телекомпании CBS в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Трампа.

Глава евродипломатии назвала ЕС "хорошим проектом для трансатлантических отношений" и подчеркнула, что была "весьма удивлена" словами американского лидера.

Каллас согласилась с тем, что высказывания главы администрации США демонстрируют довольно высокую напряженность в отношениях Брюсселя и Вашингтона.

Каллас обвинила США в неожиданном изменении позиции по Украине

Ранее Трамп выразил мнение, что ЕС был сформирован для того, чтобы использовать США в своих интересах.