Рубио: Трамп получил бы Нобелевскую премию мира, если бы был демократом

Государственный секретарь Марко Рубио в программе «На этой неделе с Джорджем Стефанопулосом» на ABC News активно защищал подход президента Дональда Трампа к переговорам о мирном соглашении между Украиной и Россией.

По его словам, невозможно разрешить кризис, пока обе стороны не сядут за стол переговоров.

«Если бы он был демократом, все бы говорили, что он на пути к Нобелевской премии мира. Это абсурд», — заявил госсекретарь США.

Ранее Марко Рубио отмечал, что вести переговоры с Россией будет непросто.