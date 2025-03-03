CNN назвал "разнос Зеленского" в Белом доме триумфом для администрации Трампа

Выволочка Владимира Зеленского в Белом доме стала для администрации президента США Дональда Трампа большим успехом, так как показала, что для Трампа интересы Соединенных Штатов превыше всего. Такое мнение высказывается в материале телеканала CNN.

По его оценке, теперь трудно представить, как Зеленский будет сидеть за столом переговоров с Трампом, который, как ожидается, "сократит разведывательную и другую помощь Киеву, что затруднит положение украинских военных на поле боя". Защита интересов США и отказ от финансирования зарубежных государств стал одним из главных предвыборных лозунгов Трампа, поэтому "публичная порка Зеленского стала триумфом для сторонников Трампа и его подчиненных", отмечает телеканал.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что 3 марта Трамп обсудит с командой прекращение помощи Украине.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп позже подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.