Кнайсль назвала условие подписания сделки между США и Украиной

США заинтересованы в соглашении по редкоземельным металлам и обязательно подпишут его, когда в Киеве будет сформирована новая администрация. Об этом заявила ТАСС экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Бывшая глава МИД уверена, что рано или поздно на Украине появится «некий орган или представитель, который сможет взять на себя полномочия по заключению подобных соглашений». При этом Вашингтон заинтересован в получении доступа к украинским ресурсам.

«[Президент США Дональд] Трамп уже обещал это своим избирателям. И я понимаю его логику: он говорит, что на Украину ушли миллиарды, и теперь США должны получить что-то взамен. Американские корпорации проявляют огромный интерес к этим ресурсам», - пояснила Карин Кнайсль.

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы заключить с Дональдом Трампом сделку по редкоземельным металлам. Однако переговоры были сорваны после перепалки двух лидеров в присутствии журналистов. Президент США обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он «не готов к мирному соглашению». Зеленского настоятельно попросили покинуть Белый дом.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

При этом украинский политик ранее отказался подписывать соглашение о полезных ископаемых, переданное ему 12 февраля министром финансов США Скоттом Бессентом. Первую версию проекта он не подписал ни во время переговоров с Бессентом, ни позднее в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.