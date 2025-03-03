В Европе призвали Украину наладить отношения с США

Несмотря на обещания поддерживать Украину, страны Европы не готовы действовать без США и призывают Киев наладить отношения с Вашингтоном.

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Об этом сообщает издание Euractiv.

«Несмотря на обещания поддерживать Украину, некоторые европейские лидеры дали понять Киеву, что они предпочли бы, чтобы тот восстановил свои связи с Вашингтоном, чем полностью обходился без США», — говорится в материале.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее пытались убедить украинского лидера Владимира Зеленского найти способ восстановить отношения с новой американской администрацией, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет окончания конфликта на Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорил, что Россия не может диктовать условия гарантий безопасности для Киева. При этом он не исключил участия России в процессе урегулирования.