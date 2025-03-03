Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен объявить на саммите Евросоюза в Брюсселе 6 марта, что считает вступление Украины в сообщество нереальным.

"На следующем саммите ЕС мы не скажем ничего, кроме того, что говорили до сих пор: членство Украины в ЕС нереально", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан напомнил, что, по мнению Венгрии, немедленное присоединение Украины к ЕС нанесет непоправимый ущерб сельскому хозяйству и всей экономике Европы. Кроме того, украинские власти не вернули права венгерскому меньшинству в Закарпатье и не прекратили действия, угрожающие энергобезопасности Венгрии. Эти требования также были выдвинуты Будапештом при обсуждении вопросов интеграции Киева в европейские структуры.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

В то же время Орбан отмечал, что в будущем не исключает возможности принятия Украины в ЕС, если она выполнит все необходимые требования и будет соответствовать критериям, предъявляемым кандидатам на вступление.